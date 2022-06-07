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بوتين: حققنا هذا الهدف لأول مرة في تاريخ روسيا
بوتين
7 يونيو 2022 18:13

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، إن معدل البطالة في أبريل 2022 بلغ مستوى هو الأدنى في تاريخ روسيا، وأمر بوضع قواعد جديدة للميزانية بحلول نهاية يوليو لتعزيز النمو، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن بوتين أشار إلى أن المخاطر في سوق العمل الروسية لا تزال قائمة، لذلك من الضروري العمل إبقاء الوضع تحت السيطرة.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي خصص لبحث المسائل الاقتصادية: «تمت ملاحظة معدل بطالة منخفض، ففي أبريل الماضي كان مستوى البطالة في روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية».

وأضاف بوتين: «في مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً فحسب، بل انخفض أيضاً بشكل طفيف، بلغ معدل البطالة في أبريل 4%، وهو أدنى مستوى خلال فترة المراقبة تسجيل البيانات».

ودعا بوتين السلطات الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط في الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين الروس وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية.

وقال إن «الوضع في سوق الصرف الأجنبي مستقر. وقد أتاح ارتفاع الروبل إمكانية تخفيف الضوابط على المصدرين. أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن تقليص حجم البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من 80% إلى 50%».

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
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