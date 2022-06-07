شولتس يراهن على العقوبات لإضعاف اقتصاد روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها.

وأكد شولتس للصحفيين خلال زيارة للعاصمة اللتوانية فيلنيوس: «لدينا الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود، وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي».

وأضاف: «نعلم من التقارير أن هذا يعني أن روسيا لن تكون قادرة حتى على الاحتفاظ بقدراتها العسكرية على نفس المستوى».

ووعد المستشار الألماني بتعزيز عسكري إضافي للردع والدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل.

وقال شولتس، عقب محادثات مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا ورؤساء حكومات دول البلطيق الثلاث، والتي تشمل أيضاً لاتفيا وإستونيا: «نحن عازمون على زيادة مساهمتنا»، مشيراً إلى ضرورة تطوير الالتزام الألماني «في اتجاه لواء قتالي قوي».

وتتمركز حالياً كتيبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة ألمانيا قوامها 1600 جندي في ليتوانيا، ينتمي أكثر من 1000 منهم إلى الجيش الألماني.

وأكد شولتس: «بصفتنا حلفاء في الناتو، نشعر بأننا ملزمون تجاه بعضنا البعض وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو في حالة وقوع هجوم».

وهذه أول زيارة يقوم بها شولتس للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجاورة لروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.



