العثور على جثث 3 شقيقات داخل بئر في الهند

بقي سردار مينا يبحث سدى لأيام عن بناته الثلاث واثنين من أحفاده بعدما فُقدوا من منزل الأسرة في قرية دودو في ولاية راجاستان الهندية، إلى أن عُثِر على جثثهم داخل بئر قديمة في الريف القاحل.

كانت كالو (27 عاماً)، وهي أم لطفل في االرابعة وآخر يبلغ 27 يوماً، وشقيقتاها الصغرتان كامليش (20 عاماً) ومامتا (22 عاماً)، وكلاهما حامل، متزوجات من ثلاثة أشقاء، ويعشن معهم في منزل عائلتهم في دودو.

قبل الوفاة بقليل، كتبت أصغرهن «ستاتوس» على حسابها في واتساب - نقله ابن عمها ل«فرانس برس» - تتهم فيه الأزواج الثلاثة بنية القتل وجاء فيه «لا نريد أن نموت ولكن الموت أفضل من سوء المعاملة».

بعد أربعة أيام من النبأ الكئيب، كان سردار مينا وزوجته وابنهما الأكبر وبناتهما الثلاث الأخريات وأقاربهم، لا يزالون يبكون الراحلات، فيما صورهنّ مصفوفة على رفوف منزل العائلة المتواضع في قرية تشابيا، بالقرب من دودو.

وقال ضابط في شرطة جايبور إن السلطات تتعامل مع مصرعهنّ على أنه انتحار، في انتظار ظهور نتائج التشريح. إلا أن والدهن يتهم أصهاره بإساءة معاملة زوجاتهنّ وبالتسبب بمضايقات معنوية لهنّ طوال سنوات.

وكانت كبرى البنات كالو نُقلت إلى المستشفى في أبريل بعدما تعرضت للضرب من زوجها وعائلته. وروى الأب الغاضب ل«فرانس برس»، «بناتي كنّ يتعرضن للعنف، ثم يعدن إلى هنا.

رغم العنف، كنّ يقلن إن عليهن العودة للعيش في المنزل الزوجي ويعدن إلى أزواجهن». ونظراً إلى أن الطلاق يُعتبر عاراً في معظم العائلات الهندية، كان مينا يسمح لبناته بالعودة إلى أزواجهن «لإنقاذ شرف عائلته».

وأشار مينا إلى أن عائلة اصهاره كانت تنتقد بناته بسبب ضآلة مهورهنّ خصوصاً. وأُوقِف أزواج الراحلات وأمهم وشقيقتهم بتهمة المضايقة المتعلقة بالمهر والعنف الاسري.