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ألمانيا تسجل 80 إصابة ب«جدري القردة»
أرشيفية
7 يونيو 2022 17:17

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن تسجيل 80 إصابة مؤكدة بجدري القرود في تسع ولايات بألمانيا. وذكر المعهد أن المصابين لا يعانون من أعراض شديدة حتى الآن. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يوم الأحد الماضي، تم اكتشاف المرض في حوالي 30 دولة. وتقدر المنظمة عدد المصابين بالمئات. وبحسب «روبرت كوخ»، سجلت ولاية برلين أكثر عدد إصابات على مستوى ألمانيا، حيث بلغت 48 حالة، من بينها 11 حالة في المستشفى. ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980.

المصدر: وكالات
جدري القرود
ألمانيا
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