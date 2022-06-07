تركيا تبث بشرى سارة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الثلاثاء بأن بلاده ترى «تقدماً كبيراً» في المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن اتفاق محتمل للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وتأتي تصريحات آكار، التي نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، قبل ساعات من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لأنقرة.

وكانت محطة «تي آر تي» التركية ذكرت أمس أن من بين الموضوعات التي سيبحثها لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هو تدشين ما يسمى بممر لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر المياه التركية، ومن ثم للبحر المتوسط.

ونقلت الأناضول عن آكار القول إن المحادثات مستمرة بشأن أمور فنية من بينها «كيفية إزالة الألغام، ومن سيقوم بذلك، وكيفية إنشاء الممر، ومن سيرافق (السفن)».

ولفت آكار إلى أن الطرفين مستعدان لحل المشكلة، إلا أن غياب الثقة المتبادلة يمثل عقبة.

وأوضح:«كل جهة تريد التأكد من أشياء معينة. ونحن نعمل لبناء مثل هذه الثقة». ووفقا لتقرير تي آر تي، فإن أوكرانيا تطلب ضمانات أمنية، بينما تخشى روسيا من إمكانية نقل شحنات أسلحة لأوكرانيا.