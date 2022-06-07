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روسيا تعلن تحرير الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك
من أوكرانيا (أرشيفية)
7 يونيو 2022 16:01

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الجيش الروسي «حرر بالكامل» المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال في تصريح موجز بثه التلفزيون: «تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل... وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة». بحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، فان موسكو تسيطر حالياً على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها.

وقال: «تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى».

المصدر: وكالات
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