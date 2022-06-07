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إيطاليا تضبط أكبر عملية مخدرات في أوروبا
عناصر من الشرطة الإيطالية
7 يونيو 2022 15:56

قال محققون اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإيطالية ضبطت 4.3 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 240 مليون يورو (257 مليون دولار) في ضربة قوية لعصابة المخدرات الكولومبية كلان ديل جولفو.

وذكرت الشرطة أن هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في أوروبا وجاءت في نهاية تحقيق دولي أسفر عن إصدار أوامر اعتقال بحق 38 شخصا في ست دول هي إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

واستمر التحقيق أكثر من عام وشارك فيه القضاء الكولومبي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وصادرت الشرطة أيضا 1.85 مليون يورو نقدا إلى جانب الكوكايين.

وقالت السلطات الكولومبية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنها تركز على تفكيك عصابة كلان ديل جولفو التي تمتد شبكتها إلى 28 دولة في أنحاء العالم بعد القبض على زعيمها دايرو أنطونيو أوسوجا، المعروف بلقب أوتونيل، في أكتوبر.

ووصف محققون إيطاليون من مدينة ترييستي بشمال شرق البلاد العملية بأنها "ضربة قوية أخرى لأهم عصابة من عصابات المخدرات الكولومبية".

المصدر: وكالات
المخدرات
الكوكايين
إيطاليا
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