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مقتل ضابط روسي كبير في أوكرانيا
من أوكرانيا
7 يونيو 2022 15:43

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الثلاثاء مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة، حيث تشن قوات موسكو هجوماً واسع النطاق ضد الجيش الأوكراني.

وأعرب دينيس بوشلين رئيس «جمهورية دونيتسك» التابعة للانفصاليين، في رسالة نشرها على موقع تليغرام، عن «خالص التعازي لعائلة وأصدقاء» الجنرال رومان كوتوزوف «الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن»، وأضاف: «طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر»، وأرفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

وأفاد مراسل الحرب الروسي ألكسندر سلادكوف الأحد بمقتل الجنرال كوتوزوف، لكن لم تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتى الآن. تشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوماً في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.

وقتل عدد غير معروف من كبار ضباط الجيش الروسي منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير. ونادراً ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها. في نهاية شهر مارس، أقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حفل تكريم لنائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندريه بالي الذي قُتل في معارك بالقرب من ماريوبول (جنوب شرق).

وفي أبريل، أقيمت مراسم تشييع الجنرال فلاديمير فرولوف في سان بطرسبورغ، وأعلنت السلطات المحلية حينها أنه سطر «ملحمة بطولية» بموته في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
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