أوكرانيا ترفض زيارة غروسي إلى أكبر محطة نووية في أوروبا

رفضت أوكرانيا زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى محطة زابوريجيا النووية (جنوب) طالما تحت سيطرة الروس، كما أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية الثلاثاء.

وكتبت شركة Energoatom على تليغرام أن «أوكرانيا لم توجه دعوة إلى غروسي لزيارة محطة زابوريجيا ورفضت في السابق قيامه بمثل هذه الزيارة. إن زيارة المحطة لن تصبح ممكنة إلا حين تستعيد أوكرانيا السيطرة على الموقع».

ذكر غروسي في تغريدة الاثنين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لإرسال بعثة خبراء إلى محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وتخضع لسيطرة القوات الروسية بعد قليل من بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، مؤكداً أن أوكرانيا «طلبت» ذلك.

وشجبت Energoatom قائلة: «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يكذب مرة أخرى».