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جونسون يسعى لطي صفحة الماضي بعد نجاته من تصويت حجب الثقة
جونسون
7 يونيو 2022 15:38

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي بات في موقع أضعف رغم احتفاظه بمنصبه بعد تصويت لحجب الثقة في مجلس العموم، إلى طي صفحة الماضي لينكب على معالجة مشكلات «مهمة» ورص صفوف حزب منقسم وإعادة كسب تأييد البريطانيين.

أفلت بوريس جونسون الاثنين من تصويت على حجب الثقة من نواب في حزب المحافظين عقب سلسلة فضائح بينها فضيحة «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

رغم أنه لا يمكن استهدافه بمذكرة حجب ثقة أخرى على مدى سنة، بحسب الأنظمة الحالية، غير أنه يواجه مهمة حساسة تتمثل باستعادة كسب قاعدته التي تأثرت بالفضائح وبارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

أعلن جونسون خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء أن حكومته باتت أخيراً قادرة على «إنهاء» الجدل وهدفها الآن هو «دفع البلاد قدماً»، مستندة إلى إجراءات تفيد البريطانيين في أوج أزمة القدرة الشرائية.

وسيؤكد، بحسب مكتبه، أنها «حكومة تحقق أكثر ما يهم شعب هذا البلد» قائلاً: «نحن إلى جانب البريطانيين الذين يعملون بجد وسنبدأ العمل».

رغم أنه رحب بنتيجة تصويت «مقنعة» في ختام الاقتراع، إلا أن أكثر من أربعة نواب من أصل عشرة من معسكره (148 من أصل 359 اقترعوا) قالوا إنهم لا يثقون به، ما يعكس حجم الاستياء إزاءه.

المصدر: وكالات
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