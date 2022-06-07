مسؤولة أميركية: العالم سيرد بقوة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي اليوم الثلاثاء إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية. وأضافت شيرمان للصحفيين بعد محادثات مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سول إن "أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي وسيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذه التجربة ... أعتقد أنه الرد لن يكون فقط من جانب جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بل إن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة". وقالت شيرمان "نحن مستعدون وسنواصل مناقشاتنا الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان غدا".

جاءت تصريحات المسؤولة الأميركية بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية والقوات الأميركية ثمانية صواريخ أرض - أرض أمس الاثنين قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ردا على وابل من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم الأحد.

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس إن أعمال البناء التي تقوم بها كوريا الشمالية لتوسعة منشآت مهمة في موقع يونجبيون النووي الرئيسي تمضي قدما.

المصدر: وكالات