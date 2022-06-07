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السعودية ترفع تعليق السفر إلى إندونيسيا
السعودية ترفع تعليق السفر إلى إندونيسيا
7 يونيو 2022 07:45
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.
المصدر: وكالات
السعودية
إندونيسيا
السفر
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