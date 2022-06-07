الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الولايات المتحدة تطلق خطة لجذب 90 مليون سائح سنوياً
الولايات المتحدة تطلق خطة لجذب 90 مليون سائح سنوياً
7 يونيو 2022 07:35

أطلقت الولايات المتحدة الاثنين خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويًا في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة التجارة إن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزيرة التجارة جينا ريموندو "أضر فيروس كوفيد-19 باقتصادنا الوطني والمحلي، لكنه قدم لنا أيضًا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة ومرونة من أي وقت مضى".
وأضاف البيان أنه قبل الوباء درّ السفر والسياحة فائضًا تجاريًا قدره 53,4 مليار دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

زار عام 2019 نحو 80 مليون مسافر أجنبي البلاد وساهموا بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، لكن العدد انخفض بأكثر من النصف عام 2020.
مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، زاد عدد الوافدين من الخارج شهريًا إلى أكثر من مليوني شخص في أبريل 2022، ارتفاعًا من حوالي 775 ألفا في أكتوبر 2021.

وقالت الوزارة إن ذلك يعني أن السفر الدولي قد ولّد فائضا تجاريا في كل شهر من الأشهر الخمسة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على أن القطاع يتجه نحو الانتعاش.
ستركز الإستراتيجية الوطنية للسفر والسياحة لمدة خمس سنوات على زيادة الترويج للوجهات الأميركية خاصة تلك الأقل شهرة.

كما ستقدم المساعدة للسلطات المحلية لتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية، وتقديم المزيد من خيارات السفر الخضراء، وكذلك استخدام التكنولوجيا لتسهيل السفر، وفق ما جاء في الخطة.
وأردفت ريموندو "تسخّر استراتيجيتنا الجديدة أفضل ما يقدمه القطاعان العام والخاص في الولايات المتحدة، وهو ما سيعزز الوظائف ويستعيد الإيرادات المفقودة".

المصدر: وكالات
كورونا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
عربي ودولي
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
اليوم 18:04
من أوكرانيا
عربي ودولي
تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا
اليوم 18:02
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
الرياضي
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
اليوم 18:00
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 17:58
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©