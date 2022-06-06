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روسيا: المحادثات النووية مع أميركا ضرورية
روسيا: المحادثات النووية مع أميركا ضرورية
7 يونيو 2022 01:21

موسكو (وكالات) 

أكد الكرملين، أمس، إنه مهتم بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول الأسلحة النووية، لكن من المستبعد إجراء مفاوضات بشأنها في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «نحن مهتمون، ونعتقد أن المفاوضات والمناقشات المستمرة مطلوبة بشأن هذا الموضوع، آخذاً في الاعتبار التحولات الكبرى التي نشهدها، ويحتاج العالم بأسره إلى هذا النوع من المحادثات».
ونقلت وكالة «تاس» عن السفير الأميركي في موسكو جون جيه سوليفان قوله، أمس، إن روسيا ينبغي ألا تغلق السفارة الأميركية في موسكو رغم الأزمة التي أشعلتها العملية العسكرية في أوكرانيا، لأن من الضروري أن تستمر أكبر دولتين نوويتين في العالم في التحدث معاً.
إلى ذلك، نددت موسكو، أمس، بإغلاق 3 دول أوروبية مجالها الجوي أمام طائرة كان يفترض أن تقل وزير خارجيتها سيرجي لافروف المستهدف بعقوبات أوروبية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في زيارة إلى صربيا، معتبرة ذلك خطوة «عدائية». وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده بشكل عاجل عبر الإنترنت: «ما حصل ما كان من الممكن تخيّله»، وأضاف: «حُرمت دولة ذات سيادة من حق المضي قدماً بسياستها الخارجية» وندد بما اعتبره مشيناً. وأغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية ومونتينيجرو، والدول الثلاث أعضاء في الحلف الأطلسي، مجالها الجوي أمام طائرة لافروف التي كان من المقرر أن تنقله إلى صربيا في زيارة ليومين، على ضوء العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا، بعد شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «أعمالاً عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معيّنة، لكن لا يمكن أن يمنع دبلوماسيتنا من مواصلة عملها».

المحادثات النووية
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أميركا
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الأسلحة النووية
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