زيلينسكي: 75 مليون طن حبوب عالقة في أوكرانيا

كييف (وكالات)

رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف العام الجاري، مؤكداً أن كييف تريد أسلحة مضادة للسفن قد تضمن المرور الآمن لصادراتها.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في كييف أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

وأضاف: إن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمانا للمرور الآمن لصادراتها.

يأتي ذلك فيما تخوض القوات الأوكرانية والروسية معارك من شارع إلى شارع للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، في مرحلة محورية للهجوم من الهجوم الروسي على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

ولم يعد واضحاً من الطرف المتفوق في هذه المعركة. وبعد أن قال مسؤول في المنطقة: إن كييف تفقد السيطرة على المدينة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن القوات الروسية كانت تتمتع بميزة العدد الأكبر، وكان الوضع «صعباً»، لكن أوكرانيا استغلت «كل الفرص» للرد.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: إن روسيا تعزز وجودها بالأفراد والعتاد للسيطرة على سيفيرودونتسك، وهي أكبر مدينة متبقية تسيطر عليها أوكرانيا في مقاطعة لوهانسك.

وصارت سيفيرودونيتسك الهدف الرئيسي للهجوم الروسي في دونباس، المؤلفة من منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وسط عملية عسكرية ألحقت بالمدن الأوكرانية الدمار جراء القصف المدفعي.

وسعى زيلينسكي لمؤازرة قواته، مساء أمس الأول، بزيارة مدينتين قرب جبهة القتال. وقال زيلينسكي، في مقطع مصور: «ما تستحقونه جميعاً هو الفوز، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، ولكن ليس بأي ثمن».

وأضاف إنه زار ليسيتشانسك، الواقعة جنوبي سيفيرودونيتسك، وسوليدار، ضمن زيارات نادرة له خارج كييف منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.