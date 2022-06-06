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اتفاق عراقي مصري أردني على تعزيز التعاون
المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر (من المصدر)
7 يونيو 2022 01:21

شعبان بلال (القاهرة)

أكد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر العمل على تعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، وتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب، مشددين على الانتهاء من مشروعات عدة، أهمها الربط الكهربائي وأنبوب نفط بين القاهرة وعمّان وبغداد.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على دول العالم، مشيراً إلى أن الجامعة العربية شكلت لجنة اتصال عربية للتباحث حول أزمة أوكرانيا، موضحاً أنه يجرى العمل على تفعيل عمل المجموعة العربية للاتصال التابعة لجامعة الدول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فؤاد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والأردن في بغداد، أمس، أن استمرارية الحرب لا تؤثر فقط على الوضع الاقتصادي في المنطقة، لكنها تؤثر على الوضع السياسي. 
وتناولت المباحثات بين الوزراء الثلاثة التحديات الإقليمية والدولية، ومنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ومواجهة الإرهاب وغيرها. 
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود إرادة سياسية حقيقة لدى قيادات مصر والأردن والعراق لتعزيز التعاون الثلاثي لخدمة مصالح شعوب البلدان الثلاثة على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات التي تربط على المستوى الشعبي والمؤسسات في الدول الثلاث.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه منذ إنشاء الإطار الثلاثي بين الدول كان الهدف دعم العراق واستقراره والحفاظ على سيادته بعد سنوات من التحديات.
وخلال كلمته، أعلن وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي، أن آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعرق أنجزت الكثير من نقل السلع والبضائع، والتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، مؤكداً أنه تم الاتفاق بين مصر والأردن على الربط الكهربائي مع العراق على أن يتم الرابط بين عمان وبغداد كهربائياً مطلع العام المقبل.
وفي السياق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله وزيري خارجية مصر والأردن أن هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة  والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغير المناخي.

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