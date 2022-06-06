ضبط 6 قيادات إرهابية في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس، إلقاء القبض على 6 قيادات إرهابية من تنظيم «داعش»، خلال عمليات متفرقة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان: «من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات إرهابية تنتمي لعصابات داعش»، موضحاً أن هذه القيادات هُم: «الإرهابي المُكنى أبومحمد ويعمل حاليًا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم والإرهابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية، والذي يشغل منصباً مهماً جداً في عصابات داعش المهزومة، حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل».

وبين أن من بين القيادات المعتقلة أيضاً «معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات الإرهابي المُكنى أبوآية».