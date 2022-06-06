الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ضبط 6 قيادات إرهابية في العراق
أفراد من الجيش العراقي
7 يونيو 2022 01:20

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس، إلقاء القبض على 6 قيادات إرهابية من تنظيم «داعش»، خلال عمليات متفرقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان: «من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات إرهابية تنتمي لعصابات داعش»، موضحاً أن هذه القيادات هُم: «الإرهابي المُكنى أبومحمد ويعمل حاليًا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم والإرهابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية، والذي يشغل منصباً مهماً جداً في عصابات داعش المهزومة، حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل».
وبين أن من بين القيادات المعتقلة أيضاً «معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات الإرهابي المُكنى أبوآية».

العراق
داعش
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
القمر
دنيا
فرنسا توقع على اتفاقيات تنظم استكشاف القمر
8 يونيو 2022
محكمة أميركية
عربي ودولي
أميركية قادت كتيبة لداعش تقر بالذنب
8 يونيو 2022
لاجئة في الساحل الأفريقي
عربي ودولي
تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي
8 يونيو 2022
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©