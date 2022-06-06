الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البرهان يؤكد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية في السودان
البرهان لدى لقائه وفد الآلية الثلاثية
7 يونيو 2022 01:21

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكداً دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.
وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه أمس، الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد» بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر غداً الأربعاء.
بدوره، قال علي الصادق في تصريح صحفي: إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت شرحاً لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر غداً الأربعاء بين الفرقاء السودانيين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التي سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.

عبدالفتاح البرهان
السودان
أزمة السودان
مجلس السيادة السوداني
الحكومة السودانية
الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي
منظمة الإيجاد
آخر الأخبار
القمر
دنيا
فرنسا توقع على اتفاقيات تنظم استكشاف القمر
8 يونيو 2022
محكمة أميركية
عربي ودولي
أميركية قادت كتيبة لداعش تقر بالذنب
8 يونيو 2022
لاجئة في الساحل الأفريقي
عربي ودولي
تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي
8 يونيو 2022
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©