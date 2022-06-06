البرهان يؤكد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكداً دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه أمس، الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد» بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر غداً الأربعاء.

بدوره، قال علي الصادق في تصريح صحفي: إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت شرحاً لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر غداً الأربعاء بين الفرقاء السودانيين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التي سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.