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جونسون ينجو من تصويت على حجب الثقة
جونسون
7 يونيو 2022 00:20
فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اقتراع على الثقة اليوم الاثنين، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم.
وحصل جونسون على 211 صوتا مقابل 148، وفقا لجراهام برادي، رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على الاقتراع.
المصدر: وكالات
بريطانيا
بوريس جونسون
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