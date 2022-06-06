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الجيش الليبي يعزز قواته جنوب البلاد لمواجهة الإرهاب
الجيش الليبي يعزز قواته جنوب البلاد لمواجهة الإرهاب
7 يونيو 2022 01:20

حسن الورفلي (بنغازي)

أرسل الجيش الوطني الليبي أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الجنوب الغربي دعماً لغرفة عمليات الجنوب، وذلك بعد المعلومات التي تحصلت عليها خلال التحقيقات مع الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم مؤخراً في منطقة «القطرون»، ما دفعها لأخذ كافة التدابير اللازمة لدعم الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة إليها، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد».
وتتكون التعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات المسلحة من «تشكيل مقاتل من عدة وحدات عسكرية من اللواء 51 مشاة، اللواء 71 مشاة، الكتيبة 188، الكتيبة 648، الكتيبة 666، وهي وحدات تتبع المنطقة العسكرية الغربية القيادة العامة، وذلك للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين الجنوب الليبي».
وكشف اللواء المسماري في تصريحاته عن تقديم القيادة العامة لدعم لوجيستي وأسلحة جديدة لكتيبة «سبل السلام» التي تتمركز في منطقة الجنوب الشرقي الليبي، كي تتمكن من تأمين تلك المنطقة وتمشيط منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وحتى حدود تشاد وصولا إلى منطقة الجنوب الغربي.
ولفت المسماري إلى أن الأراضي الشاسعة في ليبيا تحتاج لقوات كبيرة وإمكانيات متطورة وتقنيات حديثة، منها طائرات التصوير والمسيرات من دون طيار كي تمشط هذه المناطق على مدار الساعة.

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