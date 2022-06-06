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هجمات حوثية بـ«المسيرات» في الساحل الغربي اليمني
طائرة مسيرة حوثية (أرشيفية)
7 يونيو 2022 01:20

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنّت ميليشيات الحوثي الإرهابية 6 هجمات جوية بطيران مسيّر صوب مواقع عسكرية، ضمن 38 خرقاً جديداً ارتكبتها الميليشيات في جبهات الساحل الغربي أمس.
وأسفرت الهجمات عن إصابة جندي، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة. 
وأوضح، أن ميليشيات الحوثي حاولت ضمن خروقاتها الصارخة والمتصاعدة للهدنة تحقيق إصابات مباشرة بطيران مسيّر في مواقع عسكرية للقوات المشتركة جنوب «الجراحي» دون جدوى، عدا إصابة جندي. 
ولفت الإعلام العسكري إلى أن خروقات الميليشيات خلال الساعات الماضية، بلغت أكثر من 38 خرقاً موزعة بين 27 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة و11 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، وأكد أن الميليشيات الإرهابية استخدمت مختلف الأسلحة الرشاشة والطيران المسيّر.
وفي سياق آخر، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي من انتزاع 1437 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 48 لغمًا مضادًا للأفراد، و676 لغمًا مضادًا للدبابات، و710 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وتمكّن فريق «مسام» من نزع 68 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في عدن، ونزع عبوة ناسفة واحدة في مديرية «قعطبة» بالضالع، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية «الخوخة» بالحديدة، إضافة إلى نزع 12 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية «حيس» بالحديدة، ونزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية «المضاربة» بلحج.
ونزع الفريق في مأرب لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات في مديرية «الوادي»، ونزع 20 لغمًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية «حريب».
وفي شبوة نزع الفريق 521 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية «عين»، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية «بيحان»، و17 لغمًا مضادًا للدبابات و23 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية «عسيلان».

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