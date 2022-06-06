اليمن: «الحوثي» يسعى لتقويض المفاوضات

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تحاول التحايل وحرف مسار محادثات عمّان، مشيرةً إلى أن إعلان الميليشيات نيتها السير بإجراءات أحادية في تعز محاولة لنسف المفاوضات والالتفاف على بنود الهدنة الأممية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية نيتها السير بإجراءات أحادية محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان لرفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسة في المحافظة المحاصرة منذ 7 سنوات، بطرق فرعية مستحدثة‏.

وأوضح الإرياني، أن «حديث الميليشيات عن فتح طرق فرعية بدلاً عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان الميليشيات في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء محافظة تعز، ويضاعف المعاناة الإنسانية للملايين من أبناء المحافظة الأكثر كثافة بشرية والتي تعرضت لأبشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب»‏.

وحذر الإرياني من استمرار المراوغة والتلاعب «الحوثي» بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز فوراً وبما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية.

بدوره، اعتبر محافظ تعز نبيل شمسان أن ميليشيات الحوثي تحاول التحايل وحرف مسار المحادثات.

وقال شمسان خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة، إن «الميليشيات الحوثية باتت مكشوفة ولا يمكنها الالتفاف ومغالطة الرأي العام العالمي المطالب بفك الحصار وفتح الطرقات الرئيسية دون شروط».

كما وصف فتح الميليشيات لبعض الطرق الترابية بـ«التصرفات الاستباقية للتحايل». وأكد أن «العالم برمته يقف مع أهالي تعز من أجل إنهاء المعاناة والحصار الظالم». إلى ذلك، داهمت ميليشيات الحوثي أمس، قرى في محافظة تعز، وأثارت الرعب في أوساط الأهالي خاصة النساء والأطفال، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها بحق الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي اقتحمت منازل في قرى «سعدة والشليف بدمنة خدير»، وروعت أهاليها بذريعة البحث عن الأوراق النقدية طبعة البنك المركزي بعدن بعد عام 2016.

وتواصل ميليشيات الحوثي انتهاك حقوق الشعب اليمني، بقوة السلاح، ما يشكل تحدياً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.