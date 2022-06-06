اليمن.. إجراءات «حوثية» جديدة لنهب المساعدات الغذائية

صنعاء (وكالات)

وضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية شروطاً جديدة أمام الأمم المتحدة للسماح لها تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر قولها إن ما يسمى «مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للميليشيات الإرهابية طالب مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن «اوتشا» بعدم إجراء أي مسوحات ميدانية إلا بتصريح.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين طالبوا المكتب الأممي بعمل التصاريح اللازمة، وعرض الاستمارة على مجلس التنسيق، ووزارة الداخلية والأمن السياسي، والأمن الوقائي.

وأوضح المصدر أن الاستمارة تأخذ ما بين ثلاثة إلى 5 أشهر لاعتمادها وإجراء التعديلات الحوثية عليها، فيما تكون مدة المشروع 6 إلى 9 أشهر.

وأكد المصدر أن ذلك سيمنح ميليشيات الحوثي مساحة واسعة للتحكم في المساعدات الإنسانية وتسخيرها لعناصرها، ومقاتليها في الجبهات، عوضاً عن كونها زورت كشوفات المستفيدين خلال الفترة الماضية.