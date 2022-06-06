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اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات بين أجنحة الميليشيات في عمران
عناصر حوثية (أرشيفية)
7 يونيو 2022 01:20

صنعاء (الاتحاد)

شهدت محافظة عمران، شمالي اليمن،  توتراً بين أجنحة ميليشيات الحوثي الإرهابية جراء اشتباكات مسلحة خلّفت قتلى وجرحى بينهم مسؤول محلي.
وأكدت مصادر قبلية، أن الاشتباكات  التي استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة «عِدان» في مديرية «عيال سريح»، أوقعت قتيلين وثلاثة جرحى بينهم «المشرف الثقافي» لميليشيات الحوثي بالمنطقة المدعو «صالح أحمد العداني»، الأمر الذي يشير إلى تفاقم حِدة الصراع بين أجنحة الميليشيات الإرهابية.
وأرجعت المصادر أسباب اندلاع الاشتباكات في مديرية «عيال سريح» إلى إقدام مسلح حوثي على قتل حوثي آخر وإصابة شخصين آخرين، قبل أن يفر من المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن المشرف الثقافي لميليشيات الحوثي في المنطقة المدعو «صالح أحمد صالح العداني» ذهب لإخراج القاتل من مكان تمترسه، قبل أن يأتي نجل القتيل فيباشرهم بإطلاق النار.
ويتفاقم الصراع البيني بين التشكيلات المتنازعة والنافذين في منظومة الميليشيات الحوثية، وسط حالة من الاحتقان ارتفع مستواها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما رفع منسوب الاقتتال الداخلي بين عناصر الميليشيات  الإرهابية ونافذيها.

محافظة عمران
اليمن
ميليشيات الحوثي
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