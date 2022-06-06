حملة إلكترونية تندد بجرائم «الحوثي» بحق أهالي الحديدة

عدن (وكالات)

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، حملة إلكترونية للتنديد بحرمان ميليشيات الحوثي الإرهابية، أبناء مدينة الحديدة من الكهرباء، وتركهم فريسةً لقيظ الصيف.

وتركز الحملة التي يقوم عليها ناشطون من أبناء الحديدة على المعاناة التي يواجهها الأهالي نتيجة إنعدام الكهرباء ونهب صندوق دعم الكهرباء من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ودعا الناشطون جميع الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين إلى التضامن والتفاعل مع الحملة تحت وسمي «#الحديدة تموت» و«#الحديدة مدينة_منكوبة».

وتنهب ميليشيات الحوثي الإرهابية إيرادات صندوق دعم كهرباء الحديدة الذي يفترض أن يغطي نفقات تشغيل التيار الكهربائي لسكان المحافظة خاصة في فصل الصيف، حيث تنهب الميليشيات من الصندوق ما يعادل 7 مليارات ريال يمني سنوياً، بإجمالي تعدى 21 مليار ريال يمني استحوذت عليها الميليشيات الإرهابية حتى الآن.