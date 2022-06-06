روسيا توسع قائمة الأميركيين الممنوعين من دخول أراضيها

وسعت موسكو الاثنين قائمة المواطنين الأميركيين الممنوعين من دخول روسيا لتشمل وزيرة الخزانة جانيت يلين، رداً على تدابير مماثلة فرضتها واشنطن على مواطنين روس في أعقاب الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كانت موسكو بنهاية الشهر الماضي قد نشرت قائمة تشمل 963 شخصاً ممنوعين من دخول روسيا، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ومؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ والممثل مورغن فريمان.

وتتضمن القائمة الجديدة 61 اسماً إضافيا غالبيتهم مسؤولون حكوميون، ولكن أيضا الكثير من مسؤولي شركات كبرى وخصوصا في قطاعي الدفاع والطاقة. وإضافة إلى يلين طالت التدابير وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم والمدير التنفيذي لشركة وان ويب OneWeb نيل ماسترسون.

وشملت أيضاً المدراء التنفيذيين ليونيفرسال بيكتشرز ووكالة فيتش. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "61 مواطناً أميركياً من مسؤولي شركات كبرى في قطاع التصنيع العسكري ومنصات التواصل الاجتماعي ووكالات التصنيف وشركات تصنيع الطائرات وبناء السفن، مدرجون" على القائمة.