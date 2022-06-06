الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بدء التصويت على سحب الثقة من جونسون.. هل ينجو؟
جونسون
6 يونيو 2022 22:41

بدأ أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء اليوم الاثنين. وأوضح النائب عن حزب المحافظين جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة، التي تقوم بترتيب مثل هذه التصويتات، أنه سيتم إعلان النتيجة الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) أمام كاميرات التلفزيون. وإذا ما صوت أكثر من نصف مشرعي الحزب لصالح سحب الثقة من جونسون، فإنه سيفقد زعامة الحزب، وستكون استقالته كرئيس للوزراء حتمية. وسيكون أمام جونسون أسابيع قليلة في داوننج ستريت حتى يتم انتخاب خليفة له.

المصدر: وكالات
بريطانيا
بوريس جونسون
اقتصاد بريطانيا
آخر الأخبار
القمر
دنيا
فرنسا توقع على اتفاقيات تنظم استكشاف القمر
8 يونيو 2022
محكمة أميركية
عربي ودولي
أميركية قادت كتيبة لداعش تقر بالذنب
8 يونيو 2022
لاجئة في الساحل الأفريقي
عربي ودولي
تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي
8 يونيو 2022
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©