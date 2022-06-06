بدء التصويت على سحب الثقة من جونسون.. هل ينجو؟

بدأ أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء اليوم الاثنين. وأوضح النائب عن حزب المحافظين جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة، التي تقوم بترتيب مثل هذه التصويتات، أنه سيتم إعلان النتيجة الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) أمام كاميرات التلفزيون. وإذا ما صوت أكثر من نصف مشرعي الحزب لصالح سحب الثقة من جونسون، فإنه سيفقد زعامة الحزب، وستكون استقالته كرئيس للوزراء حتمية. وسيكون أمام جونسون أسابيع قليلة في داوننج ستريت حتى يتم انتخاب خليفة له.