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عربي ودولي
البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
6 يونيو 2022 22:33

أعرب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة ورفضه التام للتصريحات غير المسئولة التي صدرت عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، والتي تضمنت إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات تتناقض بشكل تام مع مبدأ التسامح والحوار بين الأديان، وتؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية بين الأديان.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الاثنين، على ضرورة وقف التصريحات غير المسؤولة التي تسيء إلى رموز ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، وضرورة محاسبة مرتكبيها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات تنم عن جهل واضح برسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي وسماحته، ودوره الكبير في نشر قيم التسامح ومواجهة العنصرية والتطرف، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه التام الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية كافة.

كما أعرب البرلمان العربي عن استغرابه من أن تصدر مثل هذه التصريحات من مسؤولين سياسيين يفترض أن يكونوا أكثر حرصاً على نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتطرفة المغذية للفتن والكراهية الدينية.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة إدراك الفارق الكبير بين حرية التعبير واحترام معتقدات الآخر، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير.

المصدر: وكالات
التسامح
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البرلمان العربي
الهند
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