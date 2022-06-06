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الهند تختبر بنجاح باليستياً يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر
أرشيفية
6 يونيو 2022 22:11

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الاثنين، عن اختبار ناجح للصاروخ الباليستي أجني 4 القادر على حمل أسلحة نووية، والذي يمكنه ضرب أهداف على بعد أربعة آلاف كيلومتر.

وقالت الوزارة، إنه تم اختبار إطلاق الصاروخ قبالة ساحل اوديشا، اليوم الاثنين، مما يمثل تعزيزاً كبيراً للقدرات العسكرية للبلاد، بحسب قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

والصاروخ أجني 4 هو الرابع من سلسلة من هذا الطراز، وكان يُعرف باسم أجني برايم 2، وقامت بتطويره منظمة الأبحاث والتطوير الدفاعي.

وفي العام الماضي، اختبرت الهند بنجاح الصاروخ الاستراتيجي أجني برايم القادر على حمل أسلحة نووية وضرب أهداف على بعد يتراوح ما بين ألف كيلومتر إلى ألفي كيلومتر.

المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
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