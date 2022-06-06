«الحج السعودية» تمكن دولاً من التسجيل إلكترونياً

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تمكين حجاج أوروبا وأميركا وأستراليا من التسجيل إلكترونياً في موسم حج هذا العام، تسهيلًا على ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: «إنها طورت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة، من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة».

وأكدت الوزارة، إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عاما بالميلادي، بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1957-7-1، وما بعد ونتيجة سلبية لفحص (بي سي أر)، قبل مغادرتهم بلادهم، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

تأتي هذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.

هذا وأعلن الرئيس التنفيذي للحج والعمرة في الخطوط السعودية، عامر آل خشيل، وصول 41 رحلة على متنها أكثر من 10 آلاف حاج، أنهوا إجراءاتهم بسهولة في مطار المدينة المنورة.