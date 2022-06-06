«قمة الأميركتين» تواجه عثرات قبل انطلاقها

تبدأ الاثنين «قمة الأميركتين» التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن ويفترض أن تكشف عن حقبة جديدة من التعاون بين الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية، إلا أنها تشهد حتى قبل انطلاقها الكثير من العثرات، مع رفض الرئيس المكسيكي المشاركة بعد استبعاد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وبعد أسابيع من التكهنات، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين أنه لن يشارك في هذا الحدث الدبلوماسي الذي يبدأ الاثنين في لوس أنجلوس.

وقال في مؤتمره الصحافي اليومي «لن أحضر القمة لأن الدعوة لم توجه إلى الدول الأميركية كلها. أؤمن بضرورة تغيير السياسة المفروضة منذ قرون وتقوم على الإقصاء».

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يوجه دعوة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا للمشاركة في القمة التي ستعقد هذا الأسبوع، مشيراً إلى «تحفظات» الولايات المتحدة في مواجهة «غياب الفضاء الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان» في هذه الدول الثلاث.

ومن المتوقع أن يبدأ القادة الإقليميون الاثنين محادثاتهم لمدة أسبوع في لوس أنجلوس.

وتطمح واشنطن إلى إظهار قوتها أمام الصين التي تتحرك للتغلغل في منطقة لطالما اعتبرت بمثابة ملعب واشنطن.

وأفاد كبير مستشاري البيت الأبيض في شؤون أميركا اللاتينية خوان غونزاليز الصحافيين، أن بايدن يخطط لـ«تقديم رؤية عن منطقة آمنة وديموقراطية»، وهو أمر يصب «بشكل جوهري في مصلحة الأمن القومي الأميركي».

ويتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، خلال القمة، خطوات ترتبط بالتعاون الاقتصادي ومكافحة جائحة «كوفيد» والتغير المناخي، بحسب غونزاليز.