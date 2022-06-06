مدن عربية في قائمة الأكثر حرارة بالعالم

احتلت 9 مدن عربية، وكلها من دولة واحدة قائمة أكثر 10 مدن سجلت حرارة مرتفعة، الاثنين، بحسب موقع متخصص في الأحوال الجوية.

وجاءت المدن العربية التسع من الكويت، بينما احتوت القائمة على مدينة واحدة غير كويتية تقع في إيران، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن موقع «إلدورادو ويذر».

وقال الموقع إن أكثر حرارة سجلت في مدينة بالعالم اليوم كانت في الجهراء بالكويت، حيث وصلت الحرارة إلى 51.2 درجة مئوية.

وجاءت في المرتبة الثانية مدينة الصليبية بحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، وجاءت العبدلي ثالثة بواقع 49.7 درجة مئوية.

وفي المرتبة الرابعة، حلت منطقة المزرعة التجريبية بنحو 49.6، وخامساً جاء مطار الكويت الدولي بنحو 49.4.

وجاءت مدينة الأهواز في إيران في المرتبة السادية، بحرارة وصلت إلى 48.8، وتلتها 4 مدن كويتية أخرى.