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عربي ودولي
ماسك يهدد «تويتر» بإنهاء الصفقة
أرشيفية
6 يونيو 2022 20:18

أكد إيلون ماسك في وثيقة قدمها لهيئة البورصة الاثنين أن «تويتر»: «تقاوم بشكل نشط» طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما يراه انتهاكاً واضحاً لالتزامات الشبكة الاجتماعية بموجب عرض الاستحواذ.

وجاء في رسالة موجهة إلى المسؤول القانوني في «تويتر»، ونشرها موقع هيئة الأوراق المالية الأميركية «يحتفظ ماسك بجميع الحقوق، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج».

وبعد تقديم عرض لشراء الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار في أبريل، شكك رئيس شركة «تيسلا» مراراً بصحة البيانات التي ترسلها «تويتر» بشأن البريد العشوائي والحسابات المزيفة، والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.

وتقول «تويتر»، إن هذه الحسابات تمثل أقل من 5% من إجمالي الحسابات المسجلة.

وورد في الرسالة أن «عرض (تويتر) الأخير لتقديم تفاصيل إضافية تتعلق ببساطة بمنهجيات الاختبار الخاصة بها، سواء من خلال التوثيق المكتوب أو التفسيرات اللفظية، هو بمثابة رفض لطلبات ماسك الحصول على بيانات».

غير أن ماسك يحتاج، بحسب الرسالة، إلى مزيد من المعلومات للتحضير لعملية الانتقال، والانتهاء من تمويل الصفقة.

المصدر: وكالات
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