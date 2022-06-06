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لهذا السبب.. إيطاليا تستدعي سفير روسيا
أرشيفية
6 يونيو 2022 20:13

استدعت إيطاليا السفير الروسي اليوم الاثنين للاحتجاج على انتقاد موسكو لتغطية وسائل الإعلام الإيطالية لهجوم روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنها «ترفض التلميحات المتعلقة بضلوع وسائل إعلام بلادنا المزعوم في حملة مناهضة لروسيا».

وأضافت أنها «ترفض بحزم اتهامات التجرد من الأخلاق» التي ساقتها وزارة الخارجية الروسية ضد مسؤولين وصحفيين إيطاليين معينين لم يُحددوا بالاسم.

ونشرت السفارة الروسية في روما بيانا على فيسبوك قالت فيه: إن السفير سيرجي رازوف دحض الانتقاد خلال اجتماعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية. و

جاء في البيان الروسي: أشار (السفير) إلى أن الخط الدعائي المهيمن في وسائل الإعلام الإيطالية يصعب وصفه بغير أنه مناهض لروسيا.

وأضاف أن السفير دعا إلى الاعتدال والتوازن اللذين يميزان السياسة الخارجية الإيطالية حفاظا على العلاقات الإيجابية والتعاون بين الشعبين الروسي والإيطالي على المدى الطويل.

ويأتي الاستنكار الروسي لأداء وسائل الإعلام الإيطالية في وقت تشهد فيه إيطاليا نفسها انتقادات لاذعة لما يوصف بأنه تحيز لروسيا من جانب بعض البرامج التلفزيونية المؤثرة في البلاد.

وفتحت لجنة في البرلمان الإيطالي تحقيقا الشهر الماضي حول مزاعم تضليل في التلفزيون بعد تكرار ظهور ضيوف روس في برامج إخبارية في إيطاليا خلال الحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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