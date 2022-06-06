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«أمن الدولة بالسعودية» يصنف 13 فرداً و3 كيانات ضمن قائمة الإرهاب
«أمن الدولة بالسعودية» يصنف 13 فرداً و3 كيانات ضمن قائمة الإرهاب
6 يونيو 2022 20:29

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تصنيف عدد من الأفراد والكيانات المنتمين لتنظيمات إرهابية متنوعة.

وصنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، ومنها المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، 16 اسما و13 فردًا، و3 كيانات، منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان: «يُعد هذا التصنيف امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017م، فقد نسّق المركز بالإضافة إلى تصنيف هذا اليوم ست مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق (82) فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم.

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