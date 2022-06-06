100 قتيل حصيلة الهجوم على كنيسة نيجيرية

صرح السياسي المحلي بولاية أوندو جنوبي نيجيريا أولوولي أوجونمولاسوي، اليوم الاثنين، بأن حصيلة ضحايا الهجوم على كنيسة كاثوليكية ارتفع إلى مئة قتيل، مضيفاً أن هناك الكثير من الأطفال والسيدات الحوامل بين الضحايا.

وكان مسلحون اقتحموا كنيسة القديس فرنسيس في مدينة أوو خلال قداس، أمس الأحد، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المصلين، وفجروا عبوات ناسفة. وأعلنت السلطات بصورة مبدئية، أمس، أن الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصاً.

وفتحت الحكومة تحقيقاً في الحادث.

ونفذت جماعات إجرامية العديد من الهجمات على كنائس في شمال نيجيريا خلال السنوات الماضية، إلا أن مناطق الجنوب لم تكن يشهد مثل هذه الهجمات.