لافروف يحذّر الغرب من هذه الخطوة

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، من أن روسيا سترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيداً عن حدودها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: «كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع (خطوط القوات الأوكرانية) بعيدًا عن أراضينا».

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن موسكو ستضرب أهدافاً جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مضيفاً أن شحنات الأسلحة الحالية تهدف إلى «إطالة أمد الصراع».

تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة قرارها تسليم قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومتراً تقريباً. ويقول الخبراء العسكريون إن نطاق هذه الأنظمة أكبر قليلاً من نطاق الأنظمة الروسية المماثلة، ما يسمح لقوات كييف بضرب مدفعية العدو من بعيد.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر إنه تحدث الاثنين هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «بشأن حزمة جديدة معززة» من المساعدة العسكرية البريطانية.