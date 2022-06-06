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تحميل مستثمر مخزن الحاويات مسؤولية الحريق في بنغلادش
من الحريق في بنغلادش
6 يونيو 2022 17:47

اتهمت السلطات في بنغلادش الاثنين مستثمر مخزن حاويات بإغفال إبلاغ رجال الإطفاء بوجود مواد كيميائية عندما قدموا إلى الموقع مساء السبت لإخماد حريق تسبب في انفجار هائل أودى بحياة ما لا يقل عن 49 شخصًا، من ضمنهم تسعة من عناصر الاطفاء.

نشب الحريق السبت حوالي الساعة (21,30 (15,30 ت غ) في مخزن خاص في سيتاكوندا يضم نحو 4 آلاف حاوية يقع على بعد نحو 40 كلم من ميناء شيتاغونغ الرئيس جنوب شرق البلاد.

تم إرسال المئات من رجال الإطفاء على الفور إلى الموقع لإخماد الحريق الذي طال عدة حاويات مليئة بالمواد الكيميائية، ما تسبب في انفجار هائل بعد ساعة، وفق ما ذكر جهاز الإطفاء.

قُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً، وأصيب أكثر من 300 آخرين.

ونُقل عشرة جرحى في حالة حرجة بالطائرة لتلقي العلاج في العاصمة دكا.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري إنه تم استدعاء أطباء من عطلهم في عدة مستشفيات للمساعدة في علاج مئات الجرحى.

وتجمع أقارب المفقودين والقتلى في المستشفى بانتظار إعطاء عينات من حمضهم النووي للتعرف على الضحايا.

قضى في الحريق تسعة من عناصر الإطفاء فيما ما زال اثنان في عداد المفقودين، بحسب السلطات.

 

المصدر: وكالات
بنغلادش
حريق
انفجار
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