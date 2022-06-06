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18 قتيلاً في هجوم بشرق الكونجو الديمقراطية
أرشيفية
6 يونيو 2022 16:47

قالت مصادر محلية إن مسلحين يشتبه في أنهم متشددون قتلوا 18 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية في شرق الكونجو ليل الأحد، بينما استؤنف القتال مع حركة إم 23 المتمردة في مقاطعة مجاورة.

وذكر شاهد ومسؤول محلي وجماعة محلية لحقوق الإنسان أن مقاتلين، يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، قتلوا سكاناً وأحرقوا منازل في قرية أوتومابيري في منطقة إيرومو بمقاطعة إيتوري.

وأكد المتحدث باسم الجيش الكونجولي جول نجونجو هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة دون أن يذكر عدد القتلى، وقال إن القوات الكونجولية تطارد المهاجمين.

المصدر: وكالات
الجيش الكونجولي
الكونجو الديمقراطية
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