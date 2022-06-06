اعتراف أوكراني بشأن معركة «سيفيرودنيتسك»

قال حاكم محلي اليوم الاثنين إن موقف أوكرانيا "ساء قليلا" في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، لكن قوات كييف دافعت عن مواقعها في مواجهة روسيا في منطقة صناعية مع احتدام القتال.

وتحاول القوات الأوكرانية الصمود بعد أن قالت إنها استعادت نصف المدينة المحاصرة في مقاطعة لوجانسك، حيث ركزت القوات الروسية هجومها على قلب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك للتلفزيون الحكومي "أعنف قتال وقع في سيفيرودونيتسك. قتال سريع الحركة يدور الآن".

وأضاف "نجح المدافعون عن بلادنا في شن هجوم مضاد لفترة معينة، وحرروا ما يقرب من نصف المدينة. لكن الوضع ساء قليلا بالنسبة لنا مرة أخرى".









