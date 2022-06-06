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عربي ودولي
نيجيريا تكشف حصيلة جديدة لضحايا الهجوم على كنيسة
من موقع الحادث
6 يونيو 2022 16:04

أسفر هجوم بمتفجرات استهدف كنيسة كاثوليكية الأحد في جنوب غرب نيجيريا عن مقتل 21 شخصا بينهم أطفال، وفقاً لحصيلة أولية نشرتها صباح الاثنين السلطات المحلية. وقال الناطق باسم مكتب حاكم ولاية أوندو ريتشارد أولاتوند لـ«فرانس برس» إن «مسلّحين استخدموا ديناميت انفجر داخل الكنيسة في بلدة أوو قبل أن يتم إطلاق النار عبر النوافذ أثناء قداس». هذا الهجوم الذي وصفه الرئيس محمد بخاري بأنه «جريمة قتل بشعة استهدفت مصلين» لم تُعلن أي جهة عنه بعد، أدى كذلك إلى إصابة العديد من الأشخاص بحسب السلطات. وقع الهجوم أثناء القداس الصباحي في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في بلدة أوو بولاية أوندو، والتي هي عادة بمنأى عن عمليات المتشددين والعصابات الإجرامية الناشطة في أجزاء أخرى من البلاد. وقالت السلطات المحلية إنه تم تعبئة قوات الأمن للعثور على المهاجمين الذين لم تُعرف هويتهم. بعد ظهر الأحد، أصدر البابا فرانسيس بياناً أكد فيه «أنه تبلغ بالهجوم (الذي وقع) في كنيسة أوندو بنيجيريا ومقتل عشرات المؤمنين بينهم العديد من الأطفال خلال قداس عيد العنصرة». وأضاف: «بينما تتضح تفاصيل الحادث يصلي البابا فرنسيس من أجل الضحايا والوطن المتضرر بشكل مؤلم خلال إحياء قداس احتفالي».

المصدر: وكالات
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