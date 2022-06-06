10 قتلى في 4 حوادث بنهاية الأسبوع في أميركا

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 24 بجروح في أربعة حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، هي الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار تركت أعضاء الكونجرس في حالة استنفار لمواجهة الأزمة. وجاء إطلاق النار، بعد سلسلة من حوادث القتل الجماعي التي أثارت دعوات متجددة لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية في البلاد. وقال قائد الشرطة سيليست مورفي إن اندلاع أعمال عنف في تشاتانوغا بولاية تينيسي الأحد أسفر عن إصابة 14 شخصًا بالرصاص بينهم قتيلان، بينما قتل شخص آخر، وأصيب اثنان آخران بعد أن صدمتهم سيارات كانت تفر من مكان الحادث. وأضاف أن «العديد» من الضحايا في حالة حرجة. ووقع الحادث قبل الفجر قرب ملهى ليلي.

المصدر: وكالات