جونسون يواجه اليوم تصويتاً على سحب الثقة

يصوّت الحزب المحافظ الاثنين على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة. واكتمل النصاب القانوني للنواب البريطانيين المطالبين بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الإثنين، في خطوة قد تمهد إلى إقصائه عن قيادة البلاد.



وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن جونسون يواجه اختبار حجب الثقة عنه، بوصفه زعيم حزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء بريطانيا. وجاء ذلك بعدما أرسل العدد المطلوب من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين خطابات تدعو إلى تنحيته.

ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق من مساء الإثنين، ويستمر التصويت لمدة ساعة واحدة.

المصدر: وكالات