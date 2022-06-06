أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 532 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين. وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 531 مليونا و959 ألف إصابة، مقابل 531 مليونا و708 آلاف حالة في نفس هذا التوقيت من يوم أمس. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 299 ألف وفاة. كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 ملياراً و662 مليون جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: وكالات