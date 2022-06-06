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الأزهر يدين التصريحات المسيئة للمتحدثة الهندية بحق الرسول الكريم
«الأزهر» يستنكر تشويه الدراما لرجال الدين
6 يونيو 2022 10:43
أعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديد لتصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح في بيان له أن مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، داعياً المجتمع الدولي للتصدي بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.
وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخراً من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم لكسب أصوات في الانتخابات، دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع حوار الأديان.
المصدر: وكالات
الأزهر الشريف
الهند
الرسول
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