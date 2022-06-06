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إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بكورونا للمرة الثانية
إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بكورونا للمرة الثانية
6 يونيو 2022 10:17

شُخّصت الأحد إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بكوفيد-19 لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض على ما أعلن فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.

ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاما) "شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19".
وأشار البيان إلى أن "الاثنين بخير. الرئيس الأسبق لا تظهر عليه أعراض بينما زوجته لديها أعراض خفيفة"، مضيفا "سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعما طبيا في الأيام المقبلة".

وأرفِق البيان بشهادة صحية تفيد بأن الحالة الصحية العامة للولا جيدة.
كان الرئيس الأسبق أصيب بكوفيد أول مرة خلال رحلة إلى كوبا بين ديسمبر 2020  ويناير 2021. وقد تلقى أربع جرعات لقاحية آخرها في أبريل.
ويتضمن جدول أعمال لولا مواعيد كثيرة في أماكن متعددة في البلاد.

 

المصدر: وكالات
كورونا
البرازيل
لولا دا سيلفا
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