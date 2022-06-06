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زيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة في دونباس
زيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة في دونباس
6 يونيو 2022 08:35

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد قواته على خط الجبهة في دونباس في شرق البلاد، بحسب ما أعلن في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال زيلينسكي "كنا في ليسيتشانسك، كنا في سوليدار" في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين بالقرب من سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها.

وذكرت الرئاسة أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود.
وأضافت أن زيلينسكي "عمّق" خلال الزيارة "معرفته بالوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعي".
وقال الرئيس "أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا وحماية دولتنا. أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!".

وأضاف في خطابه اليومي "أنا فخور بكل من قابلتهم وصافحتهم وتواصلت معهم ودعمتهم".
وأشار إلى أنه توجه أيضا إلى زابوريجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف والذي دمره القصف الروسي بالكامل تقريبا.

وسبق لزيلينسكي أن زار خطوط الجبهة في مايو في منطقة خاركيف.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
دونباس
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