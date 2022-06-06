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بريطانيا ستزود أوكرانيا قاذفات صواريخ
بريطانيا ستزود أوكرانيا قاذفات صواريخ
6 يونيو 2022 07:50

ستزود المملكة المتحدة أوكرانيا قاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لمواجهة الهجوم الروسي على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين. 
وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (M270 MLRS) "ستزيد في شكل كبير قدرات القوات الأوكرانية".

واتُخذ هذا القرار "بتنسيق وثيق" مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها الأسبوع الماضي أن حزمة المساعدات الجديدة التي سترسلها إلى أوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي تشمل خصوصا راجمات صواريخ طراز "هيمارس".
وما انفك الأوكرانيون يطالبون منذ أسابيع بقاذفات صواريخ متعددة تسمح لهم بضرب المواقع الروسية.

واستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن تسليم أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى روسيا، رغم الطلبات المتكررة من كييف للحصول على أسلحة كهذه.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات
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