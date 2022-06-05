واشنطن: هذه «دعاية» روسية بشأن تصدير الحبوب

الاتحاد - أبوظبي

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأحد، على ضرورة أن ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصار المفروض على مواني أوكرانيا من أجل "تسهيل" تجارة منتجاتها الغذائية.

وأضاف برايس عبر حسابه على تويتر أنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا، وفقا لموقع العربية.

وأشار إلى أن هذه "دعاية" روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن بوتين.

وكانت أوكرانيا قد حذرت من أن الطرق البديلة لتصدير الحبوب لن تكون كافية لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، حيث تواصل روسيا حصارها لمواني البلاد على البحر الأسود.

فيما ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا لفك حصار المواني البحرية الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الضرورية عبر البحر، لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.