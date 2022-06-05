اليمن: إجراءات «الحوثي» الأحادية تنسف الجهود الأممية

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية أن أي محاولة تلجأ إليها ميليشيات الحوثي الإرهابية لفرض رؤيتها الأحادية في تعز تخل بجوهر المفاوضات الجارية وتنسف الجهود الأممية في حلحلة هذا الملف الإنساني، وتكشف عن نوايا مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في التصدي لهذه الألاعيب المفضوحة، والضغط على الميليشيات لاحترام النقاشات الجارية، ونفذ أهالي مدينة تعز وقفة احتجاجية بمنطقة «عقبة منيف» على خطوط التماس للتنديد بحصار الميليشيات للعام السابع على التوالي، جاء ذلك بينما دعا مجلس القيادة الرئاسي إلى تضافر الجهود في المرحلة الاستثنائية.

وقال فريق التفاوض الحكومي لفتح طرقات محافظة تعز أمس: إن أي محاولة تلجأ إليها ميليشيات الحوثي لفرض رؤيتها الأحادية، تخل تماماً بجوهر عملية النقاش الجارية في عمّان، وتنسف الجهود الأممية في حلحلة هذا الملف الإنساني، وتكشف بجلاء عن نوايا مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة.

وأضاف رئيس الفريق عبدالكريم شيبان، في بيان صحفي: «فوجئنا بحديث وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية».

ودعا الفريقُ المبعوثَ الأممي هانس جروندبرج لـ«الإسراع في تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي لهذه الألاعيب المفضوحة، والضغط على الميليشيات لوقف مهازلها واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة».

كما دعا المجتمع الدولي، وكل العالم لإدانة الحصار الوحشي الذي تفرضه الميليشيات على محافظة تعز منذ 7 سنوات، وممارسة ضغوط جادة عليها لاحترام الاتفاقات والتفاهمات، والكف عن التعامل مع القضايا الإنسانية بهذه الطريقة، وسرعة الالتزام ببنود الهدنة الأممية التي تقضي بفتح الطرق الرئيسية، وتسهيل حركة تنقل المدنيين والبضائع، باعتباره حقاً إنسانياً مكفولاً في جميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

ونفذ أهالي مدينة تعز وقفة احتجاجية في منطقة «عقبة منيف»، على خطوط التماس للتنديد بحصار الميليشيات الحوثية للعام السابع على التوالي.

وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع لتحركات الميليشيات بشأن شق طريق فرعي ترابي يربط شارع الخمسين بشارع الستين ويلتف باتجاه مدينة «النور» غرب تعز.

وشاهد سكان محليون في محافظة إب، أمس، رتلًا عسكريًا من الآليات والمسلحين يتبع الميليشيات الإرهابية وهو في طريقه باتجاه محافظة تعز لتشديد قبضة الحصار.

وذكرت المصادر أن شاحنات نقل عسكرية عبرت بمنطقة «النجد الأحمر» في محافظة إب، باتجاه مدينة تعز، حيث من المحتمل أن تبدأ الميليشيات بنشرها في منافذ المدينة.

وجاءت هذه الخطوة الاستفزازية بالتزامن مع الجولة الثانية من النقاشات بين وفدي التفاوض (الحكومة اليمنية والميليشيات الإرهابية) في العاصمة الأردنية عمّان، للنقاش بشأن رفع الحصار الحوثي الجائر على المدينة وفق ما نصت عليه الهدنة الأممية.

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على أن القضية الرئيسة هي رفع الحصار عن مدينة تعز.

وقال في مقابلة مع قناة «العربية» أمس: «من الضروري فتح طرقات تعز دون تأخير وهناك ضغط دولي بهذا الشأن».

واعتبر أن فتح الطرقات والمعابر في تعز هو الاختبار الحقيقي أمام الهدنة الأممية في المرحلة القادمة، موضحاً أن الهدف الرئيسي من تمديد الهدنة كان حرص الحكومة على تخفيف معاناة الشعب في كل اليمن.

وأشار ابن مبارك إلى أنه منذ بداية الهدنة لم تشهد البلاد أي التزام من قبل الميليشيات الحوثية، كاشفاً

عن دخول نحو «60 مليار ريال يمني» ميناء الحديدة منذ انطلاق الهدنة، فيما نهبت الميليشيات المليارات ولم تسلم منها شيئاً كمرتبات للموظفين.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي خلال لقائه أمس، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي في عدن، أهمية تضافر الجهود في المرحلة الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.